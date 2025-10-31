“Levantados”: Las redadas contra migrantes, el trauma y la comunidad que los defiende

Este año, en Los Ángeles, comenzaron las redadas violentas de inmigración. Te llevamos a un recorrido que comienza allí, pasa por Chicago, donde ocurrió la primera muerte de un migrante durante estos operativos, y termina en Ciudad de México, donde hablamos con la presidenta.

Queremos entender el trauma que provoca esta nueva política migratoria y cómo los migrantes y sus familias lidian con él. Porque, en este momento, los migrantes nos dicen que quienes los protegen, en verdad, son su gente.

Esta es una versión en español de un episodio de Latino USA que produjimos junto con CalMatters.

Latino USA es el programa de radio sobre noticias y cultura de más larga trayectoria en Estados Unidos, dedicado a contar historias latinas y conducido por la periodista ganadora del Premio Pulitzer, Maria Hinojosa.

